İhale sürecinin tamamlanmasının ardından renovasyon çalışmaları bitirilen Bandabuliya Sahnesi’nde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun oyunlarının yanında ARUCAD Üniversitesi de sahne sanatlar eğitimlerinde sahneyi değerlendirecek. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı açılış öncesinde yenilenen Bandabuliya Sahnesi’ni ziyaret ederek hem hazırlıkları yerinde inceledi hem de LBT yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Kültür ve sanatın başkenti Lefkoşa’da Bandabuliya Sahnesi daha donanımlı ve modern hale gelirken, Surlariçi’ne sosyal, kültürel, ve ekonomik dinamizm katacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile ARUCAD Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle sadece sahne değil, eski Toptancılar Hali de üniversitenin Sahne Sanatları Fakültesi olarak yeniden düzenleniyor. Böylece, Surlariçi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan yapılar kamusal bir kazanıma dönüşüyor. 12 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayıyla devam ediyor.

Yaklaşık 1 Milyon Sterlin’in üzerinde yatırım ile “Eski Toptancılar Hali Kiralama ve Yatırım İhalesi” kapsamında Bandabuliya Sahnesi yanında ARUCAD’ın “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” yapım çalışmaları tamamlanacak.

Kütüphane Sokak, Uray Sokak ve Kuyumcular Sokak gibi bölgelerdeki genç girişimcilerin de yatırımlarına değer katması beklenen sahne, kentin kültürel altyapısında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak.