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Hız treninin denetimlere tabi tutulana kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Bölgeye getirilen bir vinçle hız treni yolcuları tek tek indirildi.

Sorunun çözülememsi üzerine yolcular için bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Eyalette düzenlenen festivaldeki hız treni bozuldu. Trendeki sekiz yolcu saatlerce baş aşağı bekledi. Wisconsin itfaiyesi hız treninde mekanik bir arızanın meydana geldiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde hız treni heyecanı yaşamak isteyenler hiç beklemedikleri bir deneyimle karşılaştı.

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