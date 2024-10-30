Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri, olayda aracı kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Eşini öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Koray İ.'yi yakaladı.

Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Daha sonra Selin İ., telefonla polisi arayarak yardım istedi.

Eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Selin İ., markete gitmek için sokağa çıktığı sırada arkasından başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen eşi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldı.

Bir çocuk annesi Selin İ. (25), eşi Koray İ.'den (30) şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay önce evini terk ederek Bahçeşehir Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

Yenidoğan çetesi soruşturması: Savcıyı tehdit nedeni belli oldu

Yenidoğan çetesi soruşturması: Savcıyı tehdit nedeni belli oldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.