Adana'nın Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi'nde Ahmet Ataç (45), iddiaya göre dün saat 19.00 sıralarında muhtarlık seçimlerinde husumetli olduğu 3 şüpheliyle yolda karşılaştı.

Gruptaki kişilerden biri "Böyle yürüyemezsin" deyince taraflar arasında tartışma çıktı.

TEKME TOKAT DAYAK

3 kişi, Ataç'ı yere yatırıp, tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Ataç, çevredekilerin müdahalesiyle 3 şüphelinin elinden kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Ahmet Ataç'ı hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu verilen Ataç, şüphelilerden şikayetçi oldu. Ataç ifadesinde, "Önce arkadan gelip bana fiziki müdahalede bulundular. Daha sonra yere yatırıp tekme tokat dövdüler. Birisi de boğazıma silah dayadı. Olay yerine gelen eşime de şiddet uyguladılar. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Yüce adalete güveniyoruz." dedi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.