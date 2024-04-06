Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde Alican U. (32) ve Fatih A. (23) Hakan K.’a ait cipi görünce çalmaya karar verdiler.

Şüpheliler aracın kapısını açıp bindikten sonra koltuğun altında bulunan anahtar ile çalıştırdılar.

Şüpheliler aracı çalıştırdıktan sonra kaçarken park halindeki bir otomobile ve başka bölgede yine park halindeki farklı otomobile çarptı.

KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Aracı çalınan Hakan K.’ın ihbarı üzerine bölgeye Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığı Alican U. ve Fatih A.’ın yaptığını tespit etti. Şüpheliler olaydan birkaç saat sonra evlerinde yakalandı.

"EVE GİDECEK TAKSİ BULAMADIK"

Şüphelilerden Alican U.. ifadesinde, "Fatih ile birlikte alkol aldık. Eve gidecek taksi bulamadık. Tesadüfen yolda park halindeki aracı gördük. Alican, ‘Arabaya bak. Ne güzel araba’ dedi. Sonrasında kapısını açıp içeriye girdi. Anahtarı da üzerindeydi. Alican arabayı çalıştırdı; yola çıktık ama kaza yapınca da korkup kaçtık.” dediği öğrenildi.

Diğer şüpheli ise Fatih A. ise, ”Alican ile birlikte alkol aldık. Eve gidecek taksi bulamadık. Yolda giderken, park halindeki araba dikkatimi çekti. Hoşuma gitti. Kapısı açık, anahtarı da üzerindeydi” ifadesini verdiği bildirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.