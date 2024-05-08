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Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Hastaneye götürülen Orhan S. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. İpi kesip Orhan S.'yi kurtaran jandarma ekipleri Şaban T.'yi gözaltına aldı.

Aracın direksiyonuna geçen Şaban T. aracı hareket ettirip, Orhan S.'yi sürüklemeye başladı. Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyesi ekipleri, durumu fark etti.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Şaban T. (43), köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S. (41) ile tartıştı.

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