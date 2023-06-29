Bursa'da evde kilitli kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtartdı.
Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak’ta bir kişi, ödemesini peşin yapan kiracısını çıkarmak istedi.
Kiracı Üsamettin Uzun, ev sahibinin bu istediği reddetti. Daireye gelen ev sahibi, akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.
Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ancak kapının açılması kolay olmadı.
Yüzlerce balyoz darbesine dayanan çelik kapı ekiplere zor anlar yaşattı.
BALYOZ KIRILDI
Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı.
Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.