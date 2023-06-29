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Mahsur kalan aile, kendilerini çıkaran itfaiye ve polise teşekkür ederken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balyozun kırılmasına neden olan çelik kapı desteğe gelen ekiplerin getirdiği krikoyla açıldı.

Sabah kapıyı açamayan aile bireyleri dışarı çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ancak kapının açılması kolay olmadı.

Kiracı Üsamettin Uzun, ev sahibinin bu istediği reddetti. Daireye gelen ev sahibi, akşam saatlerinde Uzun ailesinin üzerine çelik kapıyı kilitledi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak’ta bir kişi, ödemesini peşin yapan kiracısını çıkarmak istedi.

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