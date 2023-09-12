Bursa'da engelli gencin başına silah dayayıp kanlar içinde kalana kadar döven 2 çocuk tutuklandı.

Olay, 4 Eylül'de Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı'nda yaşandı. Yüzde 60 zihinsel engelli E.S. (22), sosyal medyadan kız arkadaşıyla yazıştığını iddia eden Suriye uyruklu S.A. (16) ve İ.E. (17) ile parkta buluştu.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler, E.S.'nin başına silah dayayıp, kanlar içerisinde kalana kadar dövdü. Bu sırada şüphelilerin bir arkadaşı da yaşananları, cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Engelli genci döven şüpheliler, daha sonra kaçtı. E.S.'nin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.S.'nin şikayeti sonrası polis, 6 Eylül'de S.A. ile İ.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A. ve İ.E. 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri o anları cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada paylaşan Abudulhalik Elramazan'ı (18) da yakalayarak gözaltına aldı. Abudulhalik Elramazan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.