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İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bazı aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi. Bazı mahalle muhtarları, bugün barıştırmak istedikleri aileleri Şirinevler Mahallesindeki evde bir araya getirdi.

İlçedeki kahvehanede dün husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

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