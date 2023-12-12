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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdi Korur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklı saldırgan Fatih Korur, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O sırada evde olan aile üyeleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Tartışma giderek büyüdü ve ağabey Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçakladı.

Uyarılara rağmen eşyalarını kullandığını gören ağabey kardeşiyle tartışmaya başladı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede 8 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur’u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı.

İstanbul’da bir kişi, eşyalarını izinsiz kullanan kardeşini boynundan bıçakladı.

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