Olay, 23 Eylül'de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Ahmet Göksu ile kiracısı Umut Yalçın arasında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

BİN 500 LİRA OLAN KİRAYI 6 BİN LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİ

Taraflar önce arabulucuya gitti ancak ev sahibi Göksu bin 500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyince taraflar uzlaşamadı.

Mahkemelik olan taraflardan Göksu, Umut Yalçın'ı arayarak uzlaşmak ve kontrat yapmak için görüşmek istediğini söyledi.

Yalçın da görüşmeyi kabul ederek bir emlakçıda görüşmeyi kabul etti. Taraflar olayın gerçekleştiği emlakçıda bir araya geldi.

4 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLARDI

4 bin liraya anlaşan taraflar imza aşamasına geldiğinde Göksu ve Yalçın arasında yeniden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Göksu yanındaki 2 kişiyle birlikte Yalçın'ı dışarı çıkardı. Dışarı çıkınca Göksu çantasındaki silahı çıkararak Yalçın'a ateş etti. Silahı tutukluk yapan Göksu yeniden silahını ateşledi.

Bu sefer ateş alan silahtan çıkan kurşunlardan biri Yalçın'ın kasığına isabet etti. Taraflar arasında arbede yaşanırken Yalçın, Göksu'nun elindeki silahın şarjörünü düşürmeyi başardı.

Şarjörün düştüğünü fark etmeyen Göksu, yaralandığı için yere düşen Yalçın'a yeniden ateş etmek istedi. Ancak silahı ateş almayınca kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli Göksu ise polis ekiplerince Bağcılar'da kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Göksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.