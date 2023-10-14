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Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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