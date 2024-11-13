Sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duyuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.