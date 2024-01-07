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"Bugün saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm beach bölgesinde bulunan Laguna Apartmanları’nın doğu kısmındaki isimsiz yol üzerinde, Buket Sıtacı (K-20) yönetimindeki RJ 903 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sola virajlı kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra, yaklaşık 2 metre derinliğindeki denize kıyısına düşüp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Buket Sıtacı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şu şekilde;

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