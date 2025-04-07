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05.04.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartmanın 3’üncü katında sakin K.K.(E-41)’nin, beslemekte olduğu pekinez cinsi köpeği, konu ikametgahın balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya atmak suretiyle sol arka bacağının kırılıp, ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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