Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
05.04.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartmanın 3’üncü katında sakin K.K.(E-41)’nin, beslemekte olduğu pekinez cinsi köpeği, konu ikametgahın balkonundan yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya atmak suretiyle sol arka bacağının kırılıp, ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.