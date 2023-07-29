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Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.

V.S.K.’nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu.

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