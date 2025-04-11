Lüleburgaz'da elektrikçilik yapan Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan siteden, bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Doğalgaz peteğinin düştüğünü, parkelerin şiştiğini ileri süren Durmaz, müteahhide kızıp evini ateşe verdi.

Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı?" dedi.

"EVİ TEKRAR YAPTIRACAĞIM"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.