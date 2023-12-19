Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor

Belediyeden yapılan açıklamada, “Su İşleri arızanın yarın akşam saatlerine kadar giderilmesi için çalışmaktadır. Bu süreçte bölgehalkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir” denildi. 