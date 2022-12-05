Üstel: "Var mısınız yarınlara bizim belediyelerimizle yürümeye?"

CANLI AKTARIM-ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel şölende partililere seslendi...

Üstel konuşmasına şu şekilde devam etti….

Sevgili katılımcılar, değerli kardeşlerim, hanımefendi ve beyefendiler şölenimizde yine birlikteyiz. Hatırlayın 2020’de ittifak partilerimizle bir değişim rüzgarı estirdik. Bu ittifak neticesinde Cumhurbaşkanlığını aldık aynı şekilde genel seçimlerde hükümet olduk. Bugün yerel seçimlerde aynı ittifak illa güçlü gelecek güçlü KKTC için aynı ittifak ile yola devam ediyoruz.

2020’de ne dedik? Artık 2 egemen devlet var federasyon yok egemen devlet ile yola çıktık ve sizin sayenizde seçimi kazandık.

Bugün aynı gün bu seçim hepimiz için çok önemli. Hatırlayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Milletlerde yapmış olduğu konuşma üzerine çalışmalarımız meyve vermeye başladı.

Ulusal davamızı ittifak ile götürüyoruz, anavatanla birlikte götürüyoruz. Artık ülkemizde güçlü belediyeleri nasıl yaratırız ona baktık. Önceleri konuşulan ama gündeme gelmeyen reformu biz ittifakımız ile masaya koyduk

Hatırlayın meclisi işgal ettiler. Kapıları kırmaya kalkıştılar ama biz içerde tek yumruk olduk ve yasayı meclisten geçirmeyi başardık.

Sevgili kardeşlerim reformu 28’den 18’e indirdik ama hiçbir belediye kapanmadı. Biz güçleri birleştirdik, biz hizmetleri daha da arttırdık zorluklar içerisinde olan beldelerin mali güçlerini güçlendirdik

Nüfusu artırdık yüz ölçümü aldı bütçeleri artı tüm bunları yaparken daha iyi hizmet daha güçlü yarınlar yaratmak için belediyeler reformunu geçirdik. Hemen mahkeme yollarını tuttular. Önce tarihi mahkemeye verdiler sonra yasayı… Ama ne oldu? Biz reformu gerçekleştik. Herkese hayırlı olsun…

18 belediye adayımızı belirlerken ittifak yaptığımız partilerle yaptık. Biz biriz belediyemiz bir 18 belediyeyi birlikte belirledik. 18 belediye adayını sizle paylaşıyoruz. İnanıyorum ki bu 18 aday yarın güçlü belediyeler yaratacak.

Ekonomiyi düzletmek çarkları çevirmek için anavatanla birlikte el ele kol kola çalışmalar yaptık. Bugün çarklarımız yavaş yavaş dönmeye başladı. Bugün tarımcı, balıkçı ve hayvancıya hibe verdik. Sosyal yardım alanlara hibe verdik. Senede bir olan HP’yi 2’ye çıkardık. bu insanlara devamlı para yatırdık. Yatırmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi 18 aday ile yeniden yapılandıracağız yeniden kaldıracağız. Bu 18 aday koalisyon adayıdır. Sizden destek istiyoruz. Var mısınız yarınlara bizim belediyemizle yürümeye?

Dağ başını duman almış ileri zaferlere doğru birlikte yürüyelim, gazamız mübarek olsun sağ olun var olun.