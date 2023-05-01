Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde ''İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağın adının ''KAAN'' olduğunu bildirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde, denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımız, yerli savunma sanayiinin zorunluluk olduğunu hepimize gösterdi. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir.' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz.



''MİLLETİM KANDİL'DEN ALDIĞI DESTEKLE CUMHURBAŞKANI OLANA BU ÜLKEYİ TESLİM ETMEZ''



Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri başta bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.

''TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz.

''KAAN'IN İSİM BABASI DEVLET BEY''

Milli muharip uçağımızın ismi 'KAAN'dır, isim babası da Devlet Bey'dir. Tabii bunlar birilerini rahatsız edecek. Diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde 'Maket' diyeceklerdir.

''BİZ BUNLARI DA SUYUN ÖTEKİ TARAFINDAKİLERİ DE RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa doğru yoldayız demektir.

''TÜRKİYE ARTIK YENİ BİR DEVRİN EŞİĞİNDEDİR''



Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir. Kızılelmamız, milli gemilerimiz, uydularımız, tankımız, tüfeğimiz daha niceleri için çok çalıştık ve başardık.



''HÜRJET'İ, TCG ANADOLU GEMİMİZE DE KONUŞLANDIRACAĞIZ''



Türkiye güçlendikçe bölgemizde ve dünyada barışın, adaletin, hakkaniyetin kökleştiğini hep birlikte göreceğiz. Çok yakında HÜRJET, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. HÜRJET'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. HÜRJET, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek.

''KAAN, RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK''



Çok yakında 'KAAN' da uçacak, radarlara görünmeden düşmanın inine girecek, silah yuvasını açıp füzesini bombasını düşmanın üzerine bırakacak geldiği gibi sessizce geri dönecek. Birkaç yıl içinde 'KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz.' Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak."