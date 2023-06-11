Yerlikaya, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmaları incelemek üzere Hatay’a geldi.

İldeki hasar tespitinin tamamlandığını belirten Yerlikaya, “Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 911 bin 603. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 361 bin 942. Bunların 311 bin 785’i konut, 47 bin 653’ü ticarethane, 2 bin 504’ü diğer tür yapılardır. İlimiz genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 22 bin 822 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 58 bin 874 olan ağır hasarlı binaların da yıkım ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı” bilgisini verdi.

Hatay’da konutları hasarlı olan 152 bin 965 kişiye barınma hizmeti verildiğini söyleyen Yerlikaya, “Bugün itibarıyla toplam 258 bin 889 çadırın dağıtımı ve kurulumu yapıldı. 130 çadır alanımız mevcut. Bu çadır alanlarımızda 52 bin 823 vatandaşımız yaşıyor. İlimizde, 184 konteyner kent planlandı, bunun 115’inin kurulumunu tamamladık. 28 bin 269 konteynerde 100 bin 142 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor” diye konuştu.