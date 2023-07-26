Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.
Bu operasyonlar sonucunda:
1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."