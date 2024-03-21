Yeşilçam sinemasının en gözde oyuncularından Bahar Öztan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

61 yaşındaki Öztan bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.

Öztan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip İstanbul Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Öztan dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim. Ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için... Dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler bayağı halim yoktu. Telefonu dahi elime alalamıştım. Herşey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Merak etmeyin kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım" demişti.

Bahar Öztan kimdir?

11 Ağustos 1962'de Hatay İskenderun'da doğan Bahar Öztan, oyunculuğa reklamlarla adım attı. Halk arasında 'Gamzeli Güzel' olarak tanınan sanatçı, dönemin ünlü fotoromanlarında da yer aldı.

Öztan 1977'de ilk rolünü aldığı Yeşilçam'da Çırılçıplak, Şaşkın Milyoner, Kanlı Nigar, Bizim Mahalle, Doktor Civanım, Aptal Kahraman gibi bir çok yapımda rol aldı.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a döndü. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.