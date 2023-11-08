UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de 14. Saat programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“HÜKÜMETLE MUHALEFET ORTAKLAŞA KAYIT DIŞI EKONOMİ POLİTİKASINI BELİRLEMELİ”

Emrah Yeşilırmak, “Bütçenin durumu bugünün durumu değil. Bu UBP’nin durumu değil. Genel olarak kamu maliyesini incelediğiniz zaman ödeme niteliklerine baktığınızda esas yük personel giderleri, personelin prim giderleri ve diğer kurumlara yardımlar. Dolayısıyla fazla bir rakam kalmıyor bakanlıklara” dedi.

Yeşilırmak, “Ülke olarak kayıt dışı ekonominin önüne geçilebilir ama bunu için gerçekten tam anlamıyla irade ortaya konulmalı…Yani hem hükümet hem de muhalefet ortaklaşa kayıt dışı ekonomi politikası belirleyip bu anlamda eylem planlarının ortaya konulması gereklidir.… Eylem planlarıyla birlikte bu sürecin hükümet kim olursa olsun bozulmadan sekteye uğramadan devam etmesi gerekir”diye konuştu.

“KAYIT DIŞI EKONOMİYİ KAYIT ALTINA ALACAĞIZ SÖYLEMİNİN PERDE GERİSİNDE EYLEM PLANLARI HAZIRLANMALI”

UBP milletvekili Yeşilırmak konuşmasında şu ifadelere de yer verdi….

“Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edecem deyip de perde gerisinde eylem planlarını hazırlamazsanız bunu başaramazsınız. Kayıt dışı ekonomi hassas bir konu. Burada seçeceğiniz metod çok önemli. Seçeceğiniz metod kayıt dışılığa size daha fazla itebilir. Doğru metodun seçilerek eylem planının ona göre belirlenmesi gereklidir”.

“ÜLKEDE NAKİT PARA DOLAŞIMINI EN AZA İNDİRMELİYİZ”

Bir soru üzerine Emrah Yeşilırmak, “Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alacağızı söylem olarak söyleyebiliriz. Ama bunu fiiliyatta hayata geçirmek öyle değil işte. Ülkede nakit para kullanımının dolaşımı ne kadar az olursa kayıt dışı da o kadar az olur. Nakit dolaşımının olduğu ülkelere baktığınızda aslında yozlaşmanın, kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığının daha fazla olduğununu görebilirsiniz. Dolayısıyla ilk etapta nakit para konusunda adımlar atılırsa bu sizi kayıt altına girmeye zorlayacaktır”dedi.

DOKTORLAR NEDEN NAKİT ÇALIŞIYOR?

Yeşilırmak, “Örnek verip vermemekte emin olamadım. Ama vereyim. Özel bir doktora gidildiğinde fatura almayanlar var. Yada kredi kartını kabul etmeyen doktorlarımız var. Doktorlar neden peşin çalışıyor? Kartlı sistem olsa bu insanlar kayıt altına girecek. Nakiti göstermeme gibi büyük bir avantajınız var. Nakiti gidere gösterme gibi de avantajı var. Dolayısıyla nakitin hem gelir hem de gider olarak gösterme anlamında parayı çok rahat bir şekilde kayıtdışılığa sevk edeceğiniz bir alandır.Dolayısıyla nakitin hem gelir anlamında hem de gider anlamında gösterilme noktasında ülkemizin çok ciddi sıkıntısı var. Nakit dolaşımı ne kadar azalırsa kayıt dışılık o kadar azalır..Bizim nakidi bu ülkede bir şekilde minimize etmemiz gerekir…”diye konuştu.

“ÜLKENİN GELECEK GAİLESİ İLE BÜTÜNLÜKLÜ ADIM ATILMALI”

Emrah Yeşilırmak, “Kayıtdışı ekonomi bu ülkenin geleceği ile alakalı o yüzden hükümet ortaklarının ve muhalefetin birlikte bütünlük içinde adım atması gerekir. Ülkenin geleceği ile ilgili gailemiz varsa bu noktada adımlar atmalıyız….. Eğitim, sağlık, ekonomi, tarımla ilgili bir planlama yapılması gerekir. Buna siz kalkınma planı diyebilirsiniz. Bu planın adının ne olduğu önemli değil. Bu planlama olmadığı müddetçe ne yapılırsa yapılsın hiçbir kıymeti yok. Sadece mevcut değirmenin dönmesini sağlarız. Şuan öyle de yapıyoruz. Bunlar gerçekler..Bu değirmenin çok daha verimli olmasını istiyorsak planlama yapmamız gerekir…”dedi.

“PARÇALI HÜKÜMET MODELİ ÜLKENİN ÖNÜNDE TAKOZ”

Siyasi sistemle ilgili de konuşan UBP milletvekili Yeşilırmak, “Şuanda içinde bulunduğumuz parçalı sistem aslında kişilerin, çıkarların, baskı gruplarının en fazla sevdiği sistemdir. Dolayısıyla bu sistemin de değişmesi gerek. Baskı grupları kimlerdir ? İş dünyası, özel sektör, sendikalar v.s…Bu odak noktalarının en fazla sevdiği sistem parçalı hükümet modelleri. Bu hükümet modelinden de çıkmamız gerekir. Bu sistem hiçbir şekilde istikrarı sağlayamayacak. Bu sistem ekonomi, sağlık, yerel yönetimlerin vs alanlarında gelişmesinde yani ülke önünde bir takozdur. Artık sistemin değişmesi lazım” dedi.

“BURADA HER ÖNÜNE GELENİN VATANDAŞ OLMAMASI GEREK”

UBP milletvekili Yeşilırmak, nüfus politikası ile ilgili de bir soruya şu yanıt verdi.

“Nüfus politikasını biran önce planlamazsak çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Şimdi yaşıyoruz yarın daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. Dolayısıyla burada her önüne gelenin vatandaş olmaması. Bir diğeri nüfus politikasına göre nerelerin ne kadar nüfus alacağıyla ilgili planlama yapmak. Bugüne kadar herşeyi plansız yaptık dersek haksızlık etmiş oluruz. Birçok çalışma yapan kurumlarımız var”. ….

“ÜLKE KAYNAKLARININ SATIŞI TAPU DAİRESİ DIŞINDA OLMAMALI”

Yabancıların mal alımıyla ilgili de açıklamada bulunan Emrah Yeşilırmak, “Ülkedeki kaynakların konut, arazi satışlarının devletin kontrolü altında olması gerekiyor. Kaynağın satışının Tapu Dairesi’nin dışında olmaması gerekir. Bir boşluk var. Nasıl var? Yabancı yatırımcının bu ülkede 50 dönüm arazi almasıyla ilgili engel var. Yasa bir dönüm alabilirsiniz diyor. Ama bazı meslek grupları, kişiler yada bazı tüzel kişilikler yabancı yatırımcılara yardımcı oluyor. Ve 50, 100, 500 hatta binlerce dönüm mal alan yabancılar var.Burada bizim yasal boşluğu bir şekilde kapatmamız gerekir. Ve bununla ilgili şuan çalışma yapılıyor” dedi.

Kaynak: BRT