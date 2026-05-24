Meclis'ten verilen bilgiye göre, 18-21 Mayıs tarihleri arasında yer alan temaslarda, KKTC heyetinin, farklı ülke ve siyasi gruplardan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusundaki son durum, Kıbrıs Türklerinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri, mülkiyet ve kayıp şahıslar konuları ile ada çevresindeki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin iyi niyetli ve yapıcı yaklaşımına rağmen, Rum tarafının uzlaşmazlığı nedeniyle Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılamadığı, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkıyla güç ve refahı paylaşma konusunda niyet ve istek göstermediğinin görüşmelerde ifade edildiği belirtildi.

Görüşmelerde, AB’den, Avrupa Parlamentosu dahil tüm kurumlarıyla Kıbrıs konusunda daha dengeli ve tarafsız davranması talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, üye devletler ile AB kurumlarının Rum tarafıyla sürekli dayanışma içinde hareket ettiği, bunun da Rum tarafının uzlaşmaz tavrını sürdürmesine katkı sağladığının aktarıldığı ifade edildi.

AB’nin adanın geleceğine anlamlı bir katkı koyabilmesinin, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcileriyle doğrudan temas kurmasıyla mümkün olabileceğinin de görüşmelerde vurgulandığı dile getirilen açıklamada, Kıbrıs Türklerinin Avrupa Parlamentosu’nda temsiliyetine ilişkin taleplerin yinelendiği kaydedildi.