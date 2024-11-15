Yeşilköy-Ziyamet ana yolunda dün saat 21.00 sıralarında, 61 yaşındaki Mehmet Cansoy, yönetimindeki SY 969 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Ziyamet istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru ana yola çıkan yabani eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle söz konusu eşek yolun sağ kısmına savrulması sonucu, o esnada aynı yol üzerinde Yeşilköy istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Abdullah Erkan yönetimindeki RR 675 plakalı araç sürücüsü de yol içerisinde bulunan eşeğe çarptığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazada araç sürücülerinin yaralanmadığı, konu eşeğin kaza mahallinde telef olduğu belirtildi.