İngiltere'de yaşayan bir çocuk annesi Chloe McIntyre, yaşam maliyeti krizinde birkaç kuruş tasarruf etmek için olağanüstü çaba sarf etti. Saçları ve vücudu için kullandığı birçok ürünü hayatından çıkardı. Chloe şampuan, saç kremi veya tıraş bıçağı almayı reddettiğini ve böylece 400 sterlin( yaklaşık 9 bin TL) tasarruf ettiğini açıkladı.

ALDIĞI TEPKİLER UMURUNDA DEĞİL

Eski barmen, fazladan nakit ayırdığı sürece hanımefendilere yakışmayan veya kokmuş olarak etiketlenmesini umursamıyor. Aslında Chloe, 2022'de yapmaya başladığı küçük değişikliklerin, bu iki unsuru tek başına bırakarak yıl sonuna kadar 400 sterlin tasarruf ettiğini, ancak bu aşamaya gelmenin ciddi bir taahhüt gerektirdiğini söylüyor.

Fabulous'a özel olarak konuşan Chloe şöyle diyor: "Artık duşta iki dakikadan fazla kalmamaya dikkat ediyorum, bu da bana tıraş için zaman bırakmıyor. Ama büyümeye başlayan siyah saç ormanı beni hiçbir şekilde dehşete düşürmüyor.

HER GEÇEN GÜN DAHA YARATICI FİKİRLER BULMAYA ÇALIŞIYOR

Kişisel antrenör olan 38 yaşındaki nişanlısı Jack ve on aylık kızı Clementine ile birlikte yaşayan 28 yaşındaki Chloe, tutumlu, süper para biriktirici olarak bilinmeyi seviyor.

"Yaşam maliyeti krizinden bu yana bir veya iki kuruş kurtarmak için aşırı çaba sarf ediyorum" diyor. “Maliyetleri kısmak için her geçen gün daha yaratıcı yöntemler bulmak için kendime meydan okuyorum.

SAÇINI DOKUZ HAFTADIR YIKAMIYOR

“Saçlarım dokuz haftadır yıkanmadı ve harika görünüyor. Bacaklarım ve vücudum her geçen gün daha da kıllanıyor. Bazı insanların beni trolleyeceğini ve muhtemelen beni iğrenç olarak etiketleyeceğini biliyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Gözbebeklerime kadar borca batmadığımda beni kıskanacaklar."

HER KURUŞ ÇOK ÖNEMLİ

"Market fiyatları hızla yükselmeye başladığında ve enerji maliyetleri tavan yaptığında, radikal bir şekilde tasarruf etmem gerekiyordu" diye açıklıyor. “Biz yeni ebeveynleriz ve kelimenin tam anlamıyla her kuruş önemlidir. Kanepe minderlerinin altında fazladan madeni para bulamayınca aşırı tutumluluk ve tasarruf etme ipuçlarını araştırmaya başladım. Şampuan ve saç kremlerini bir kenara bırakıp daha kalın, daha parlak ve daha sağlıklı buklelere sahip olan kadınlar hakkında hikayeler okudum. Şampuan ve saç kremi için ayda 20 sterlin harcıyordum ve tamamen kıssam yılda 240 sterlin tasarruf edebilirdim." Başlamak için, dokuz hafta önce Chloe saçlarını veda etti ve ardından tüm saç ürünlerini çöpe attı.

SAÇLARI BİTLENDİ

"Cazip olmak istemedim," diye itiraf ediyor. "İlk iki hafta en kötüsüydü ve biraz iğrençti. Bir hafta sonra saçlarım kaşınmaya başladı. Saçarım sönük ve yağlı görünüyordu.” Yağlı buklelerini gizlemek için Chloe, gün boyunca saçlarını kaygan at kuyruğu veya topuz haline getirdi. Şunları ekliyor: "Düğümlenmesini önlemek için her gece fırçaladım. Önümüzdeki yedi gün boyunca kaşındım ve kaşındım ama pes etmemeye kararlıydım."

14 GÜN SONRA SAÇLARININ KÖTÜ GÖRÜNTÜSÜ GİTTİ

Ve Chloe, sadece iki hafta içinde odaklanmış kaldığı için çok heyecanlandı, büyük bir fark fark etti. İlk 14 günün sonunda nişanlım pes edip saçımı yıkayıp yıkamadığımı sordu çünkü harika görünüyordu" diye açıklıyor. Aynaya baktım ve şaşırdım. Yağ gitti, yerini süper parlak kilitler aldı. O zamandan beri Chloe, saçlarının hiç olmadığı kadar sağlıklı, hem kalın hem de parlak göründüğünü iddia ediyor. Chloe her ay 'sadece suyla' yıkama yöntemini kullanır ve saçını durular.

SAÇ YIKAMAMA PLANI KORKUTUCU BULUNDU

"İhtiyacım olan tek şey ürün olmayan bir durulama," diye iddia ediyor. "Ucuz, para kazandırıyor ve iki dakikalık para kazandıran duşlarıma şampuan ve saç kremi sığdıramıyorum." Ancak Chloe, 'saç yıkamama' yaklaşımının yararlarıyla övünürken, herkes buna ikna olmadı. "Bir arkadaşıma saç yıkamama takıntımdan bahsettiğimde, bana bunun iğrenç olduğunu söyledi ve bunu korkunç bir plan olarak etiketledi" diyor.

"Saçlarımı hemen topuzdan çıkardım ve koklaması için yüzüne doğru salladım. Harika koktuğunu ve harika hissettiğini itiraf etti. Denemeye ikna olmadı ama paradan tasarruf etmek için şampuan ve saç kremi kullanmayı düşünebileceğini söylüyor." Chloe, şampuanını atmanın yanı sıra tıraş bıçağını çöpe atmanın da son derece faydalı olduğunu söylüyor.

TÜYLERİNİ ALMAK İÇİN ZAMANI VE ENERJİSİ YOK

"Ben çok meşgul bir anneyim ve tıraş olmak için ne zamanım ne de enerjim vardı," diye itiraf ediyor. “Para biriktiriyor olması ek bir avantajdı. Altı hafta önce tüylerimi tıraş etmeyi bıraktım ve aslında anız için endişelenecek zamanım olmadığını fark ettim. Mevsim kış ve kıllı yerlerimi kimse görmesin diye sürekli uzun kollu giysiler ve eşofman altı veya tozluk giyiyorum. Nişanlım ilk iki hafta dikenli bacaklardan şikayet etti ama şimdi rahatsız olmuyor” diyor.

“YAPTIĞIM TASARRUFLAR BENİ HARİKA HİSSETTİRİYOR"

Chloe, kalın bir şekilde uzamak yerine bacak kıllarının düşündüğünden daha ince olduğunu kabul ediyor. Chloe, 'saç yıkamama' ve tıraş olmama planını kullanarak toplam 410 sterlin tasarruf ettiğini tahmin ediyor. "Bacaklarımı tıraş etmek için jilet, tıraş kremi ve sıcak suya ayda 14 sterlin ve saç ürünlerime ayda 20 sterlin harcıyordum" diyor. “Yaptığım tasarruflar beni harika hissettiriyor. Bu da en az üç ay doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyebileceğim anlamına geliyor.