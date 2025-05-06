Haber: Pelin Yükselay

Ülkedeki pahalılık A’dan Z’ye her alanda kendini gösterirken, giysi ve ayakkabı alanları da bu pahalılıktan fazlasıyla nasibini almış durumda.

Ülkedeki pahalılık vatandaşları alışveriş yaparken ‘ucuza, hesaplıya ya da kampanya ürüne’ kaçma eğilimine iterken, giysi ve ayakkabı da ise ‘ihtiyacımız yoksa almayalım’ mantığına dönüşmüş durumda.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, ihtiyaçları olmadığı sürece giysi-ayakkabı almadıklarını belirterek, alacakları zaman da markaları değil, ucuz butikleri ya da ayakkabıcıları tercih ettiklerini söylediler.

Her gün farklı giyinmek isteyen vatandaş, hal böyle olunca yıkayıp-yıkayıp her gün aynısını giymekten şikayetçi…

Vatandaşlar ne dedi?

Ayşe Akpınar: Kılık kıyafete ayırabileceğim bir bütçem yok. Ben çalışmıyorum, tek maaş da bu alana para ayırmamıza yetmiyor. Ben hep eskilerimi giyerim. Eğer bir şeye çok ihtiyacım olursa da ucuza kaçarım. Ucuz butikler, kampanyalar, Pazar yeri. Ancak bu şekilde hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Bende her kadın gibi, her gün yeni kıyafetler, değişik değişik şeyler giymeyi severim tabi ama buna bütçemiz ne yazık ki yok.

Sude Dağ: İhtiyacım olmadığı müddetçe çok giysi-ayakkabı alışverişi yaptığım söylenemez. Maddi anlamda zaten her beğendiğimizi almamız mümkün değil çünkü çok pahalı. Ama bazen bir yerde bir şey görürsem ve çok da beğenirsem onu da almaktan geri durmam. Tabi çok beğensem bile bazen alamadığım oluyor çünkü öncelik her daim uygun fiyat.

Elif Demir: Ben KKTC’ye öğrenci olarak geldim. Net olarak şunu söyleyebilirim ki ben Kıbrıs’tan alışveriş yapmamaya gayret gösteriyorum. İhtiyacım bile olsa Türkiye’ye gitmeyi bekliyorum. Kıbrıs giysi-kıyafet açısından Türkiye’den kat be kat daha pahalı. Türkiye’de bin Liraya satılan bir ayakkabı burada en az 2 bin lira.

Fatma Aguş: Gönlüm ister ki istediğim her şeyi alabileyim, marka giyineyim. Bir şeyi beğendiğimde anında mağazaya girip deneyip alıp çıkabileyim ancak ne yazık ki bunu yapabilecek maddi imkânımız yok. Özellikle markalar çok pahalı. Bu yüzden bir şey alacağımda ben ucuz butikleri tercih ediyorum. Her gün kendimize bir şey almaya kalksak, en az bin TL’yi gözden çıkarmamız gerekiyor ve böyle bir bütçem yok. İhtiyacım olmadığı sürece kendime giysi ya da ayakkabı almamaya özen gösteriyorum. Ayın sonunu düşünmek zorundayız.

Serkan Abdurrahmanoğlu: Uygun butikleri tercih ettiğimden istediğim zaman istediğimi alabiliyorum. Markaları fiyatlarından dolayı tercih edemiyoruz maalesef. Şu an mevsim geçişi yaza gireceğiz, yazlıklarımızı toparlıyoruz. Uygun butiklerden beğendiklerimizi, cebimizi de sarsmayacak şekilde alıyoruz. Örneğin bu ay 4 bin lira civarında bir giysi masrafım oldu.

Alpay Sever: Giysi ve ayakkabıya ne yazık ki çok para harcıyoruz. Her ay 5-10 bin TL arası alışveriş masrafım mevcut. Özellikle mevsim geçişlerinde bu alışverişleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bugün iyi bir ayakkabı zaten 5-6 bin TL’den başlıyor. Aldığımızda da ‘iyisinden alalım, daha uzun giyelim’ mantığıyla hareket ediyoruz. Bir ayakkabı, bir de iyi pantolon alsanız bugün en az 7 bin TL’yi zaten gözden çıkarmanız gerekiyor. Her şeyimizi tam almaya kalksak bu rakam aylık 15-20 bin TL’ye kadar da gider. Çok pahalı.