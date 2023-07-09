Gaziantep'te 25 kişiye mezar olan binadaki ihmaller tek tek gözler önüne serildi.

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'teki Pamukkale Sitesi'nin A bloku da yıkıldı. Binanın enkazında kalan 25 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Soruşturma kapsamında, binanın inşaatından sorumlu 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Binanın enkazında bilirkişilerce yapılan ilk tespitlere göre binanın 3 katı çöktü, üst katlar ayakta kaldı.

İddianamede, beton kalitesinin iyi olmadığı,, demirlerde korozyon gözlemlendiği belirtildi.

Demir işçiliğinin kötü olduğuna da vurgu yapıldı.

Bazı taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat borularının geçirildiği, demirlerin betondan sıyrıldığı da ihmali gözler önüne serdi.

İddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise, binanın yapımına ruhsat alınmadan önce başlanmasıydı.

Üstelik, dönemin yönetmeliklerini de karşılamıyordu. Ayrıca binaya ruhsata aykırı eklemeler de yapıldı.

Tutuklu sanıklar hakkında 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi...