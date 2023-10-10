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"DOĞRU ZAMANDA DUR DEMEYİ BİLMELİSİNİZ" Son olarak Real Madrid forması giyen Hazard, sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, "Doğru zamanda dur demeyi bilmelisiniz. 16 yıllık kariyerimin ve oynadığım 700'den fazla maçın ardından profesyonel futbolculuk kariyerime son verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den İspanya'ya transferinde 115 milyon euro bonservis bedeli ödenen dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard , 32 yaşında kariyerini noktaladığını duyurdu.

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