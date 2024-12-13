2024, sanat dünyasında çok sayıda ölümün yaşandığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Vefat eden isimler hem hayranlarını yasa boğdu hem de geride bıraktıkları miraslarıyla gündem yarattı. Hayatını kaybeden ünlülerin vasiyetleri, toplumda geniş yankı buldu.

17 Ağustos 2024’te hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Aydemir Akbaş, ölmeden önce yaptığı vasiyetle dikkat çekti. Akbaş, tüm malvarlığını Galatasaray Cemiyeti’ne miras bıraktığını açıklamıştı. Bu vasiyet, Akbaş’ın spora ve camiasına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıldız Tilbe’nin şaşırtıcı vasiyeti

Ancak, diğer ünlülerin vasiyetleri de gündem yaratacak cinstendi. 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız Tilbe, vefatıyla ilgili ilginç bir vasiyette bulundu. Şarkıcı, “Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum. Gelirlerse taşlayın,” ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu sözleri, hem siyaset dünyasında hem de hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Tilbe, açıklamasında, “Cenazeme gelirken cebinize taş koyun. Bir politikacı gelir de taşlanmazsa ben kalkar, onları kendim götürürüm” diyerek tepkisini sert bir şekilde dile getirmişti.

2024, yalnızca ölüm haberleriyle değil, ünlülerin geride bıraktıkları miraslar ve vasiyetleriyle de konuşuldu.