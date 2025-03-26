Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs'taki iki halkın da haklarını koruyan, iki devletli bir çözümden yana olduğunu yineledi. "Biz iki devletli bir çözümü savunuyoruz" diyen Yılmaz, bu çözümün adadaki istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.