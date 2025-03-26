Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs'taki iki halkın da haklarını koruyan, iki devletli bir çözümden yana olduğunu yineledi. "Biz iki devletli bir çözümü savunuyoruz" diyen Yılmaz, bu çözümün adadaki istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz Avrupa Birliği'nin Türkiye için hala stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliğine tam üyelik hala bizim için stratejik bir hedeftir" dedi.