Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmişti. 59 yaşındaki sanatçının annesi, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Zor günleri atlatmaya çalışan Yılmaz Morgül, 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu.

Özel hayatı hakkında konuşan Yılmaz Morgül, Dubai'de iki yıldır bir sevgilisi olduğunu itiraf etti. Sevgilisinin ailesine ait özel bir jeti olduğunu da açıklayan Yılmaz Morgül, "Evlenmeyi düşünüyorum. Her an her şey olabilir" dedi.

Yılmaz Morgül, "Gizleyeceğim bir şeyim yok, 2 yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Düğün için Dubai'ye gittiğimde özel konser vermiştim orada tanıştık. Sahnedeyken onun gözleri beni çok etkiledi. Ondan bahsederken bana bir hayat enerjisi geliyor. İkimiz de birbirimizin dilini öğreniyoruz. Türkiye'ye gelerek ailemle tanıştı. Çok özel bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı jetle götürmüştüm. Ailesi beni çok beğeniyor. Onlar da inançlı bir insan. Benim inancımı çok beğeniyorlar" ifadelerini kullandı.