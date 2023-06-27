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26.06.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne ’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Volkan ÖZCAN (E-26) 204 miligram alkol lü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUS 346 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden Ahmed Nayyef Ismael AL-NAYYEF (E-27) yönetimindeki UA 624 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZUS 346 plakalı araç sürücüsü Volkan ÖZCAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Elektrik ücretlerinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni düzenleme

Elektrik ücretlerinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni düzenleme

Polisin açıklaması şöyle:

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