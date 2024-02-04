Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde ve Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücüler ise tutuklandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DURAN ARACA ÇARPTI

Polisten verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dün saat 10.30 sıralarında Alfred DARAMY (E-20), 134 miligram alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz olarak yönetimindeki RB 721 plakalı salon araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Okmar Market önlerine yaklaştığında dikkatsizliği neticesinde soldan ikinci şerit içerisine giriş yapması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Çağlar ÖZGÖKÇEN (E-42) yönetimindeki LZ 406 plakalı salon araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RB 721 plakalı araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan dolayı tutuklandı.

İŞ YERİNE AİT LEVHAYA ÇARPTI

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu 2-3 kilometreleri arasında dün saat 18.00 sıralarında Yaşar KIRŞAN(E-53) 229 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ER 486 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan bir iş yerine ait levhaya çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Yaşar KIRŞAN tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.