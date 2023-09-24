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Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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