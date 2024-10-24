Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Yonca Kavşağı’nın Geçitkale-İskele ayrımında, Hikmet Milli (E-32) yönetimindeki PC 062 plakalı araç ile doğu Serdarlı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak iki takla attı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Hikmet Milli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.