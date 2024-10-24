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Polisten verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Hikmet Milli’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Yonca Kavşağı’nın Geçitkale-İskele ayrımında, Hikmet Milli (E-32) yönetimindeki PC 062 plakalı araç ile doğu Serdarlı istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak iki takla attı.

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