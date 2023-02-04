2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu. 13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle tam not alan filmin yönetmeni James Cameron, yakında yeniden vizyona girmeye hazırlanan bir başka gişe rekortmeni filmi için çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yönetmen başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik filminin en çok tartışılan "Jack, Rose ile tahtayı paylaşabilir miydi?" sorusuna cevap verdi.

Cameron, filmin sonunda tahta parçasına çıkabilseydi Jack'in "yaşayabileceğini" itiraf etti.

BİLİMSEL TEST YAPTI

Filmin 25. yıldönümünü kutlamak için National Geographic'in Titanic: 25 Years Later With James Cameron adlı özel programına katılan yönetmen, dublörlerle birlikte üç bilimsel test yaptı.

Jack'in Rose'la birlikte tahta parçasına sığıp sığamayacağını test etmek isteyen yönetmen, Winslet ve DiCaprio'yla benzer kilodaki iki dublörle çalıştı.

KURTULMA İHTİMALİ VARDI

Kadın dublöre can yeleğini erkek oyuncuya vermesini söyleyen Cameron, eğer filmde de Rose yeleğini Jack'e verseydi "durumunun stabilize" olacağını ve "cankurtaran botu oraya varana kadar dayanma" ihtimali olabileceğini söyledi.

"KEŞKE TAHTAYI DAHA KÜÇÜK YAPSAYDIM"

Filmde bunun mümkün olmayacağını çünkü Jack'in Rose'u tehlikeye atmayacağını söyleyen Cameron, "Jack yaşayabilirdi ancak çok fazla değişken var" dedi. Yönetmen, konunun yıllar sonra bile bu kadar konuşulması üzerine ise "Bugün bildiklerime dayanarak tahta parçasını daha küçük yapardım ve böylece hiç şüphe kalmazdı" dedi.

Rose karakterini canlandıran Kate Winslet ise bir röportajında "İkimiz de tahtanın üzerine çıksaydık hayatta kalabileceğimize inanmıyorum. Jack tahtaya sığabilirdi ama kayardı ve bu fikir sürdürülebilir olmazdı" dedi



25 YIL SONRA VİZYONDA

Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi.

11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi