Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89,97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30,8'dir. Genel açılan sandık oranımız yüzde 87,13'tür." bilgisini paylaşan Yener, kamuoyunda "yurt dışı oylarının geç sayıldığı" yönündeki iddialara da açıklık getirmek istediğini belirtti.

YSK Başkanı Yener, şunları kaydetti:

"2018 yılı verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı, 2018'de seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023'te ise 24 olması hususu göz önüne alındığında, yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunda da oyların girişinde herhangi bir sıkıntı, problem yoktur. Sizlerin de bildiği gibi 2018'deki işleyen süreç ile 2023'te işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Yurt dışı ilçe seçim kurulunun verilerinin girilmesi açısından şu anda kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından ve yurt dışı seçim kurulundan veri girişinde herhangi bir problem yoktur. Kamuoyu rahat olsun."