Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener'in açıklamalarına göre, saat 09.45 itibarıyla 192 bin 214 sandıktan 192 bin 187'si açıldı. 27 sandık ise henüz açılmadı.

Saat 09.45 itibarıyla sisteme gelen verileri paylaşan Yener, "Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır.

Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.

Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla bin 529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.

Bu verilere göre; saat 09,45 itibarıyla;

Recep Tayyip Erdoğan 49,40

Kemal Kılıçdaroğlu 44,96

Sinan Oğan 5,2

Muharrem ince 0,44 oranında oy aldı." dedi.