YSK Başkanı Yener, "Şu anda YSK'nın sistemine yurt içi sandıklarda yüzde 71.64'ü yurt dışı sandıklarda yüzde 18.76'sı açılmış olup toplan sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz de veri girişlerini izlemekteler. Veri girişlerimiz siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Şu an itibariyle veri girişinde herhangi bir aksama veya gecikme söz konusu değildir. Süreç önce sandık alanlarında daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme işlemleri yapılmakta ve sistem üzerinden YSK sistemine aktarılmaktadır. Herhangi bir gecikme veya arıza söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldıktan sonra geçici olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.