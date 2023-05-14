YSK, seçimlerde oy vermenin tamamlanması sonrasında açıklama yaptı. 

Sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti Sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti

Kurul, oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

Oy verme sırasında iki vatandaş ve bir müşahidin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.