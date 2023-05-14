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Oy verme sırasında iki vatandaş ve bir müşahidin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurul, oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

YSK, seçimlerde oy vermenin tamamlanması sonrasında açıklama yaptı.

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