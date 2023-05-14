YSK, seçimlerde oy vermenin tamamlanması sonrasında açıklama yaptı.
Kurul, oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.
Oy verme sırasında iki vatandaş ve bir müşahidin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
YSK, seçimlerde oy vermenin tamamlanması sonrasında açıklama yaptı.
Kurul, oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.
Oy verme sırasında iki vatandaş ve bir müşahidin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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