Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet'te Ahmet Hakan'a ile konuştu. Gaye Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu?" diyerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini açıkladı.

Özellikle gündemde asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken, Hafize Gaye Erkan'ın kiralarla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Hafize Gaye Erkan'ın ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı olduğu belirtiliyor.

'10 insanın bir evi olmalı'

Merkez Bankası Başkanı Erkan, konuşmasına "Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı" ifadesiyle devam ederek sosyal konutların arttırılması gerektiğini, yakın gelecekte ancak bu şekilde yüksek kiralarla başa çıkabileceğini belirtti.

Erkan, apartman görevlisiyle diyaloğunu da anlattı. "Bir Merkez Bankası başkanı markette ilk neye bakar?" sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ben markette patatesin, kırmızı etin ve sütün fiyatına bakıyorum. Ekmek, süt ve akaryakıtın enflasyonda ciddi bir etkisi var. Aynı ürünü farklı fiyata satan market gördüğüm zaman bunu onlara soruyorum. Sonuçta iki adım ötedesin. Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor.”

Eskiden aylık 74 milyar dolar maaş alıyordu

Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı görevine gelmeden önce dünyanın en büyük sigortacılık şirketlerinden ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışan Erkan, Türkiye'den gelen teklif üzerine kamu görevini seçtiğini belirtmişti.

Bununla birlikte Hafize Gaye Erkan, göreve gelmeden önceki aylarda İspanyol bankacılık devi Santander’den teklif aldığı iddia edilmişti.