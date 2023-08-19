ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı.

Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.

Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun.

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre geçen sene olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da tamamına yakını doldu. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı %99,8 olarak gerçekleşti."