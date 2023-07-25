Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis dün bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, geride kalan 12 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söyledi.

Çoğu alevler yayılmadan kontrol altına alınırken, bazı bölgelerdeki yangınlar ise yerleşim birimlerine ulaşarak birçok kişinin tahliyesine yol açtı.

Yetkililer Rodos Adası'ndaki yangınların ülke genelindekilerin en tehlikelisi olduğuna işaret ederken, söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ada'nın dağlık iç bölgesinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarın, yüksek sıcakların ve kuru havanın da etkisiyle otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçradı.

16 bin kişi karadan, 3 bin kişi de denizden tahliye edildi

Rodos'un çeşitli bölgelerinden şu ana kadar 19 bin kişi tahliye edildi.

Onlarca noktada söndürme çalışması aralıksız sürerken, eş zamanlı olarak tahliyeler de devam ediyor.

Yunanistan İklim Bakanlığı yetkilileri tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada, bunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtti.

Açıklamada, 16 bin kişinin karadan, 3 bin kişinin de denizden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Evlerinden ve otellerinden çıkarılanlar için okul, spor salonları gibi yerlerde geçici konaklama imkanı sağlandı, 9 kişi de solunum şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Ada'daki söndürme çalışmalarında 10 yangın söndürme uçağı, 8 itfaiye helikopteri, 260'tan fazla itfaiyeci, 49 itfaiye aracı ve yüzlerce gönüllü yer alıyor.

Rodos savcılığı, yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırılması için talimat verdi.

Öte yandan, seyahat belgelerini kaybeden yabancı turistlerin Ada'dan ayrılmalarını kolaylaştırmak için de Rodos Havalimanı'na Dışişleri Bakanlığı Yardım Masası kuruldu.

ERT'nin haberine göre, 23-24 Temmuz'da Rodos Havalimanı'ndan 17 acil tahliye uçuşu gerçekleştirildi.

Karisto bölgesi ve Korfu Adası'nda da yangınlar sürüyor

Karisto bölgesi ve Korfu Adası'nda yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Söz konusu bölgelerde süren yangınlar nedeniyle birçok yerleşim birimi boşaltıldı.

Yüzlerce hayvan telef oldu

Ülke genelinde şu ana kadar çıkan yangınlarda hafif yaralanmalar dışında can kaybı yaşanmadı.

Ancak yangının etkili olduğu bölgelerde alevlerden kaçmaya çalışan yüzlerce hayvan telef oldu.

Halk aşırı sıcaklara karşı uyarılıyor

Meteoroloji yetkilileri, ülkede son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın da devam edeceğini belirterek, halkı aşırı sıcaklara ve yangın riskine karşı uyardı.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı.

Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyor

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina’ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

Yunanistan’da 2007’de ülke genelinde çıkan orman yangınlarında 84, 2018’de Atina yakınlarındaki Mati bölgesindeki yangında da 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yangınlarda yüz binlerce dönüm arazi ve tarım alanı kül olmuştu.

2007’de Attiki, Eğriboz ve Mora Yarımadası'nda yoğunlaşan yangının yol açtığı maddi hasar 3,5 milyar avro olarak hesaplanmıştı.