Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, GKRY, ABD, Fransa, İngiltere, İspanya, Katar, Karadağ, Romanya ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla Andravida Hava Üssü'nde "İNİOHOS 2024"tatbikatının yapılacağı aktarıldı.

Fransa'nın RAFALE ve E-3F AEW, İngiltere'nin Typhoon, ABD'nin F-16 ve MQ-9 İnsansız Hava Aracı, İspanya'nın F-18, Katar'ın RAFALE, Romanya'nın F-16 uçaklarıyla ve Suudi Arabistan'ın da Typhoon savaş uçağıyla, GKRY'nin AW139, Karadağ'ın B-414 helikopterleriyle tatbikata katılacağı kaydedilen açıklamada, "Atina FIR hattının daha geniş alanında yapılacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avusturya ve Portekiz'in, istihbarat ve özel kuvvetler personeliyle tatbikata katılacağı, Almanya'nın ise bir gözlemci grubu göndereceği kaydedildi.

8 Nisan'da başlayacak hava tatbikatı, 18 Nisan'da sona erecek.