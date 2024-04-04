Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, vatandaşları ‘pahalılık canavarına’ yutturmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Başbakan Üstel, “Dünyanın her yerinde pahalılık olması, bizim ülkemizde de pahalılığı çaresizce kabullenmemize neden olamaz… Bizim insanımız, hassastır. Komşusu mangal yakamıyorsa, kendi de mangal yakmaktan çekinir. Tıpkı komşusu açken, tok yatmaktan rahatsız olduğu gibi…” ifadelerini kullandı.

“Kuzu etinde narh uygulamasında dengeleri gözettik” diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Daha farklı yöntemlerle de ette fiyat indirimi ya da fiyat seçeneği sunabilirdik. Ancak tercihimizin en önemli nedenlerinden biri de hayvancımızın üretimde desteklenmesidir. Kuzu etinde attığımız adımın uygulamasını takip ederken, hangi yeni adımları atacağımızı da konuşacağız. Halkımızı, pahalılık canavarına yutturmayacağız.”