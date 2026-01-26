Yunanistan'ın Trikala kenti yakınlarında fabrika yandı, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'ın Trikala kenti yakınlarındaki bir gıda fabrikasında bu sabaha karşı yangın çıktı. Yangında 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Reuters'a göre yangın çıktığında fabrikada 13 kişinin bulunuyordu ve bunlardan 8'inin tesisten çıkmayı başardığı belirtildi.

Yunan yetkililer yangına yaklaşık 40 itfaiyeci ve 13 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirtti. Gıda fabrikasını saran yangını söndürmeye çalışırken, yoğun siyah duman gökyüzüne yükseldi.