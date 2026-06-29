Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katerini ilinin Vria bölgesinde, Mora Yarımadası’ndaki İlia ilinin Varda bölgesinde ve Mesini ilinin Harakopio bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda yangın çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, üç bölgede de yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.