Gana’nın Akra şehrinde bulunan Gana Üniversitesi’nin bir öğrenci yurdunda kaydedilen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Bir başka yurt binasının balkonundan çekilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir erkek ve kadının cinsel ilişkiye girdiği anlara yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları yurtların kız ile erkek öğrenciler için ayrılmasını ve davranışlarının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öğrencilerin özgür bırakılması gerektiğini dile getirdi.